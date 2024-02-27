Макрон заявив про можливе введення військ в Україну: Столтенберг, країни НАТО та Росія відреагували

Реакція генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі АР заявив, що Альянс не має планів посилати своїх військових до України, попри те, що деякі європейські країни розглядають можливість це зробити.

Генеральний секретар зазначив, що союзники по НАТО і так надають Україні безпрецедентну допомогу, починаючи з 2014 року.

"Ми робили це з 2014 року і стали більш активними після повномасштабного вторгнення. Але в НАТО немає жодних планів розміщувати свої війська на території України", — сказав він.

Реакція міноборони Польщі

Заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що Польща не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну, повідомляє Radio Zet.

Президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції після зустрічі західних союзників у понеділок в Парижі розповів, що найгарячіша дискусія розгорнулася навколо питання про відправку військових в Україну. Дуда двічі підкреслив, що "таких рішень абсолютно немає".

Томчик, коментуючи візит президента Дуди до Франції та обговорення щодо залучення союзних військ в Україні, зазначив, що "у Польщі немає такого проєкту та ідеї".

Реакція очільника уряду Швеції

Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон заявив, що для його країни питання відправлення військових в Україну є неактуальним на цей момент, пише шведський мовник SVT.

Глава шведського уряду додав, що на Заході немає консенсусу щодо цього питання. І для Швеції, заявив Крістерссон, це "зовсім неактуально на цей момент".

"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", – продовжив прем'єр-міністр.

"Французька традиція – це не шведська традиція", – додав Крістерссон.

Реакція Росії

На заяву Макрона відреагували і у Росії. Експрезидент та заступника голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Макрон робить такі заяви через "проблеми зі здоров'ям":

"Він заявив, що Європі для безпеки потрібна поразка Росії, а тому слід відправити "нацистам" у Києві ракети підвищеної дальності та розглянути питання введення до "зони СВО" військ окремих держав НАТО. Разом з недавнім бажанням поділитися ядерним арсеналом Франції з усіма охочими європейцями, схоже, нетримання мови у Макрона стало затяжною та болісною проблемою".

Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що відправлення військ НАТО в Україну можна буде трактувати як оголошення війни, пише ТАСС.