Макрон заявив про можливе введення військ в Україну: Столтенберг, країни НАТО та Росія відреагували
Столтенберг та лідери країн НАТО заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок – оголошенням війни
Реакція генсека НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі АР заявив, що Альянс не має планів посилати своїх військових до України, попри те, що деякі європейські країни розглядають можливість це зробити.
Генеральний секретар зазначив, що союзники по НАТО і так надають Україні безпрецедентну допомогу, починаючи з 2014 року.
"Ми робили це з 2014 року і стали більш активними після повномасштабного вторгнення. Але в НАТО немає жодних планів розміщувати свої війська на території України", — сказав він.
Реакція міноборони Польщі
Заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що Польща не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну, повідомляє Radio Zet.
Президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції після зустрічі західних союзників у понеділок в Парижі розповів, що найгарячіша дискусія розгорнулася навколо питання про відправку військових в Україну. Дуда двічі підкреслив, що "таких рішень абсолютно немає".
Томчик, коментуючи візит президента Дуди до Франції та обговорення щодо залучення союзних військ в Україні, зазначив, що "у Польщі немає такого проєкту та ідеї".
Реакція очільника уряду Швеції
Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон заявив, що для його країни питання відправлення військових в Україну є неактуальним на цей момент, пише шведський мовник SVT.
Глава шведського уряду додав, що на Заході немає консенсусу щодо цього питання. І для Швеції, заявив Крістерссон, це "зовсім неактуально на цей момент".
"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", – продовжив прем'єр-міністр.
"Французька традиція – це не шведська традиція", – додав Крістерссон.
Реакція Росії
На заяву Макрона відреагували і у Росії. Експрезидент та заступника голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Макрон робить такі заяви через "проблеми зі здоров'ям":
"Він заявив, що Європі для безпеки потрібна поразка Росії, а тому слід відправити "нацистам" у Києві ракети підвищеної дальності та розглянути питання введення до "зони СВО" військ окремих держав НАТО. Разом з недавнім бажанням поділитися ядерним арсеналом Франції з усіма охочими європейцями, схоже, нетримання мови у Макрона стало затяжною та болісною проблемою".
Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що відправлення військ НАТО в Україну можна буде трактувати як оголошення війни, пише ТАСС.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 26 лютого заявив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
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