Росіяни обстріляли Куп'янськ із дрона: поранені двоє цивільних і двоє поліціянтів, пошкоджене авто меддопомоги

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Там зазначили, що ворог здійснив повторний обстріл Куп'янська. Через російську атаку поранення отримали 64-річна жінка, 68-річний чоловік та двоє поліціянтів – 28 та 37 років.

Крім того, пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги.

О 10-й ранку в ОВА також інформували про удар по Куп'янську із застосуванням дрона. Тоді було відомо, що поранень дістала 64-річна жителька та правоохоронець.