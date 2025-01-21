Росіяни обстріляли Куп'янськ із дрона: поранені двоє цивільних і двоє поліціянтів, пошкоджене авто меддопомоги
У вівторок, 21 січня, російська армія двічі вдарила по Куп'янську на Харківщині. Внаслідок атаки поранення отримали двоє цивільних і двоє поліціянтів
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Там зазначили, що ворог здійснив повторний обстріл Куп'янська. Через російську атаку поранення отримали 64-річна жінка, 68-річний чоловік та двоє поліціянтів – 28 та 37 років.
Крім того, пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги.
О 10-й ранку в ОВА також інформували про удар по Куп'янську із застосуванням дрона. Тоді було відомо, що поранень дістала 64-річна жителька та правоохоронець.
- У вівторок, 21 січня, російська армія вдарила по Херсону, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Крім того, в області двоє чоловіків підірвались на ворожих мінах.
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