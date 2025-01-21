Оскароносний французький кінорежисер Мішель Азанавічус видасть книжку про війну в Україні

Про це пише "УП.Культура".

Французький кінорежисер Мішель Азанавічус, який у 2012 році отримав "Оскар" за найкращий фільм зі стрічкою "Артист", а після початку повномасштабної війни підтримав Україну, випустить книжку про українських воїнів.

"Наступна річ, яку я зробив, була книжка. Минулого року я відвідував лінію фронту в Україні, і я написав книжку про українських захисників з моїми власними малюнками. Вона вийде у лютому", – поділився режисер в інтервʼю.

30 січня в український прокат вийде нова анімаційна стрічка режисера про Другу світову "Найцінніший вантаж". Азанавічус поділився, що захоплюється малюванням з 10-річного віку. Своє давнє хобі він використав і в роботі над новим кіно, і для ілюстрації побаченого в Україні.

Режисер уточнив, що книжка про українських захисників буде презентована і в Україні, а всі кошти, отримані від її продажу, він спрямує на допомогу українцям.

французький режисер Азанавічус у Бучі та Ірпені, Фото: UNITED24

У 2023 році Азанавічус став амбасадором фандрейзингової платформи United24 та обрав допомагати зі зборами на відновлення країни. Влітку того ж року режисер влаштував благодійний аукціон з особистими речами всесвітньо відомих зірок, на якому зібрав 125 тис. євро. Кошти передав на відбудову лікарні в Ізюмі. Також Азанавічус збирав гроші на відновлення пошкодженого будинку на вул. Давидчука в Ірпені.

У вересні 2023 року режисер приїздив до України та відвідав місто Ковель, в якому жила його бабуся Лея Верба.