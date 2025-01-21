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OPINION

У команди Трампа немає чіткого плану завершення війни в Україні

Микола Княжицький
21 січня, 2025 вiвторок
08:01
Погляд

Буде велике буріння, ми знизимо ціни на енергоносії, — сказав Трамп під час інавгурації. Це важливо для нас і погано для Росії

Зміст

Трамп офіційно став президентом США. І хоча поки складно точно оцінити, як розвиватиметься політика його адміністрації щодо України, певні висновки можна зробити з того, що вже відомо.

Передусім помітно, що Трамп усвідомлює важливість і складність міжнародних викликів, що стоять перед його країною. Саме тому він призначає на ключові посади у зовнішній політиці досить зрозумілих фахівців, які легко проходять слухання в Сенаті та отримують двопартійну підтримку.

Майбутній Держсекретар Марко Рубіо, наприклад, є співавтором законопроєкту, що блокує вихід США з НАТО. Він також публічно називав Путіна "вбивцею" та "військовим злочинцем". Разом із майбутнім міністром фінансів Скоттом Бессентом вони нещодавно заявили про необхідність посилення санкцій проти Росії, зокрема її нафтових компаній (на кшталт "Роснєфті", яка поки не під санкціями). Бессент взагалі відзначився найжорсткішою позицією, сказавши, що повністю підтримає посилення санкцій, особливо щодо російських нафтогазових компаній, "поки Росія не погодиться на переговори".

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Кіт Келлог, якого Трамп призначив спеціальним представником по Україні, минулого тижня заявив, що новий президент не робитиме поступок Путіну, і висловив амбітну мету завершити війну за 100 днів.

Сам Трамп запамʼятався своєю розповіддю про спілкування з Путіним у час свого першого президентства. В одному з інтерв’ю він згадав, що під час свого першого терміну попередив російського лідера: "Якщо ти не відчепишся від України, я завдам удару прямо в центр грьобаної Москви (in the middle of fricking Moscow)". Путін нібито не зміг згадати, чи звучали такі слова, але малоймовірно, що він їх забув. Того разу Путін відчепився, що і зрозуміло, адже у випадку з Трампом ніхто не візьметься гарантувати, що це лише такий жарт. 

Очікування від другого президентства Трампа залишаються високими — як всередині Америки, так і поза її межами. Водночас, попри сильних фахівців на важливих для України посадах, у його команди поки немає чіткого плану завершення війни в Україні. Варіанти, які обговорюються, передбачають замороження конфлікту на поточній лінії фронту і вето на вступ України до НАТО. Але деталізація цих ініціатив відсутня.

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Контроль за лінією фронту, яка простягається на понад 1000 кілометрів, потребує щонайменше 100 тисяч військовослужбовців. Очевидно, що це не можуть бути миротворці ООН, оскільки для їхнього введення потрібне рішення Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето. Разом з тим, розміщення обмеженого контингенту військ НАТО в Україні буде сприйнято Росією як пряме втручання Альянсу у війну з усіма наслідками.

Щодо вето на вступ України до НАТО: це питання фактично базується на персональних обіцянках і ні до чого не зобов’язує наступну адміністрацію США. Тож незрозуміло, як це обмеження може працювати у довгостроковій перспективі.

Очевидно, що Україна вступає в нову фазу своєї історії. Якою буде політика США щодо нашої країни – покаже час. Однак уже зараз зрозуміло, що саме від рішень і дій України та українців залежатиме, як завершиться війна і чи буде реалізована підтримка Заходу.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
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