Сам Трамп запамʼятався своєю розповіддю про спілкування з Путіним у час свого першого президентства. В одному з інтерв’ю він згадав, що під час свого першого терміну попередив російського лідера: "Якщо ти не відчепишся від України, я завдам удару прямо в центр грьобаної Москви (in the middle of fricking Moscow)". Путін нібито не зміг згадати, чи звучали такі слова, але малоймовірно, що він їх забув. Того разу Путін відчепився, що і зрозуміло, адже у випадку з Трампом ніхто не візьметься гарантувати, що це лише такий жарт.