У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті: 10 людей загинули
У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті Карталкая в районі Болу, внаслідок якої загинуло 10 людей, а ще 32 отримали поранення
Про це інформує Trthaber.
Пожежа спалахнула близько 03:30 у ресторані 12-поверхового готелю, де на той момент перебували 234 гостя.
На місце події направили велику кількість пожежних бригад, а також медичні команди і гелікоптери.
Губернатор Болу Абдулазіз Айдин повідомив, що вогонь швидко поширився, і деякі люди загинули через паніку та спроби втечі. Він зазначив, що "пожежа в основному під контролем", але тривають зусилля щодо гасіння.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая підтвердив, що з метою ліквідації пожежі до готелю прибули 267 співробітників різних державних установ.
Крім того, для детального розслідування інциденту було призначено чотирьох головних інспекторів, а також розпочато судове розслідування. Міністр юстиції Йилмаз Тунч зауважив, що прокуратура призначила 6 прокурорів для проведення розслідування, яке буде проходити під контролем експертної комісії.
В регіоні розгорнуто польовий госпіталь, де проходять лікування поранені. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття родинам загиблих і підтвердив, що уряд уважно стежить за розвитком подій, надаючи підтримку постраждалим.
"Я бажаю милості Аллаха нашим громадянам, які загинули під час пожежі, що сталася в готелі в Болу Карталкая, і бажаю якнайшвидшого одужання нашим пораненим. Я висловлюю свої співчуття всім моїм братам і сестрам і нашому Болу, які постраждали від цього прикрого інциденту, за яким ми уважно стежили через наші відповідні установи з першого моменту, і розслідування було розпочато негайно", - зазначив він.
- Уночі суботи, 11 січня, у ресторані в чеському місті Мост пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа. У результаті загинуло щонайменше 6 людей, ще 8 постраждали.
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