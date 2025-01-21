У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті: 10 людей загинули

Про це інформує Trthaber.

Пожежа спалахнула близько 03:30 у ресторані 12-поверхового готелю, де на той момент перебували 234 гостя.

На місце події направили велику кількість пожежних бригад, а також медичні команди і гелікоптери.

Губернатор Болу Абдулазіз Айдин повідомив, що вогонь швидко поширився, і деякі люди загинули через паніку та спроби втечі. Він зазначив, що "пожежа в основному під контролем", але тривають зусилля щодо гасіння.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая підтвердив, що з метою ліквідації пожежі до готелю прибули 267 співробітників різних державних установ.

Крім того, для детального розслідування інциденту було призначено чотирьох головних інспекторів, а також розпочато судове розслідування. Міністр юстиції Йилмаз Тунч зауважив, що прокуратура призначила 6 прокурорів для проведення розслідування, яке буде проходити під контролем експертної комісії.

В регіоні розгорнуто польовий госпіталь, де проходять лікування поранені. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття родинам загиблих і підтвердив, що уряд уважно стежить за розвитком подій, надаючи підтримку постраждалим.

"Я бажаю милості Аллаха нашим громадянам, які загинули під час пожежі, що сталася в готелі в Болу Карталкая, і бажаю якнайшвидшого одужання нашим пораненим. Я висловлюю свої співчуття всім моїм братам і сестрам і нашому Болу, які постраждали від цього прикрого інциденту, за яким ми уважно стежили через наші відповідні установи з першого моменту, і розслідування було розпочато негайно", - зазначив він.