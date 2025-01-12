У чеському місті Мост пролунав вибух у ресторані: є жертви

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг бути балон з пропан-бутаном у газовій колонці. На той момент в ресторані перебували близько 20 гостей.

Після вибуху будівля закладу спалахнула. Повідомлення про пожежу надійшло в суботу близько 23:00.

Як уточнили пожежники, на ранок стало відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих людей. Два під’їзди сусідніх будинків були евакуйовані.

Наразі встановлюють особи постраждалих.

Výbuch v restauraci v Mostě, šest mrtvých a další těžce zranění



50.50059236499288, 13.636121406998384



Zdroj: https://t.co/HeXiIRnDkg pic.twitter.com/W8Lw0GZAjJ — John Spectator (@johnspectator) January 12, 2025