У чеському місті Мост пролунав вибух у ресторані: є жертви
Уночі суботи, 11 січня, у ресторані в чеському місті Мост пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа. У результаті загинуло щонайменше 6 людей, ще 8 постраждали
Про це повідомляє чеське видання Novinky.
За попередньою інформацією, причиною вибуху міг бути балон з пропан-бутаном у газовій колонці. На той момент в ресторані перебували близько 20 гостей.
Після вибуху будівля закладу спалахнула. Повідомлення про пожежу надійшло в суботу близько 23:00.
Як уточнили пожежники, на ранок стало відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих людей. Два під’їзди сусідніх будинків були евакуйовані.
Наразі встановлюють особи постраждалих.
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