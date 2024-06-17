У Чехії на військовому полігоні вибухнув невідомий боєприпас: є постраждалі
У понеділок, 17 червня, на військовому полігоні Лібава у Чехії здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту відомо про постраждалих
Про це інформує пресслужба армії Чехії у соцмережі Х.
"Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас", - ідеться в повідомленні.
Військові зазначають, що внаслідок події є постраждалі.
"Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція", - додали в чеській армії.
- Нещодавно повідомлялося, що чеська поліція не може завершити розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року, проте вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники Головного розвідувального управління Росії.
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