У Чехії на військовому полігоні вибухнув невідомий боєприпас: є постраждалі

Про це інформує пресслужба армії Чехії у соцмережі Х.

"Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас", - ідеться в повідомленні.

Військові зазначають, що внаслідок події є постраждалі.

"Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція", - додали в чеській армії.