Вибухи у Врбетіце у 2014 році організувала РФ для блокування постачань в Україну, - поліція Чехії
Чеська поліція не може завершити розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року, проте вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники Головного розвідувального управління Росії
Про це повідомляє Поліція Чехії.
Чеським правоохоронцям бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чехії і точної кількості залучених у диверсіях військовослужбовців РФ та колабораціоністів.
Підозрювані перебувають у Росії, влада якої відмовилася виконувати запити Чехії про міжнародну правову допомогу. Таким чином можливості отримання додаткових доказів вичерпано, йдеться у повідомленні поліції.
Проте слідство вважає доведеним, що вибухи на обох складах у Врбетіце здійснили співробітники ГРУ РФ, чиїм мотивом було не допустити доставки зброї та боєприпасів у райони бойових дій в Україні.
Російська військова розвідка мала засоби для здійснення вибухів, були залучені особи, які виїжджали з цією метою з Росії, маючи детальну інформацію про товари, що зберігалися на складах.
За даними чеської поліції, зловмисниками є співробітники в/ч 29155 з проведення диверсійних операцій за кордоном 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення ГРУ.
Також відзначається, що це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції російської військової розвідки на територіях Європейського Союзу та України.
- 17 квітня, Чехія вислала 18 російських дипломатів та оголосила у розшук агентів ГРУ Олександра Петрова та Руслана Боширова, які причетні до отруєння Сергія Скрипаля у британському Солсбері. Причина такого рішення не називається.
- 18 квітня стало відомо, що вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі Врбетіце 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання ці зброї за межі країни. Зокрема - для силових підрозділів України.
- 18 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв розсекретити інформацію про вибух на складі боєприпасів, у причетності до якого підозрюють російські спецслужби.
- 19 квітня віцепрем’єр, міністр промисловості і торгівлі країни Карел Гавлічек повідомив, що Чехія не допустить російську державну компанію "Росатом" до участі в тендері на побудову нового енергоблоку на одній із атомних електростанцій країни.
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