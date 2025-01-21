"Ваяна 2" зібрала понад $1 млрд у прокаті, ставши одним з трьох фільмів-мільярдерів 2024 року

Про це пише Independent.

Успіх другої частини анімаційного фільму Disney "Ваяна" став доказом того, що великі студії мають змінити свою стратегію. Мультфільм "Ваяна 2" спершу розроблявся як серіал. Загалом мультик, що є продовженням дитячої анімації "Ваяна" 2016 року, зібрав $1,009 млрд по всьому світу.

Попри те, що "Ваяна 2" стала величезним хітом для Disney, спершу планувалося, що фільм вийде безпосередньо на Disney+, потоковій платформі студії. У середині виробництва було вирішено, що проєкт, який на той час мав бути у форматі багатосерійного шоу, натомість слід переробити у фільм і випустити в кінотеатрі.

"Ваяна 2" — один із трьох фільмів студії Disney, випущених минулого року, які подолали позначку в $1 млрд у прокаті після "Думками навиворіт 2" і "Дедпул і Росомаха".

Останні роки дистриб’юторів, зокрема Disney і Netflix, критикували за відмову давати широкі прокати багатьом резонансним фільмам. Шанувальники назвали успіх "Ваяни 2" доказом того, що студіям потрібно припинити надавати перевагу стримінгам.

Попри великі касові збори, "Ваяна 2" отримала стримані відгуки критиків.