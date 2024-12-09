Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року

Про це повідомляє Variety.

Друга частина анімаційного фільму Disney "Ваяна" зібрав за два тижні прокату $600 млн. Продовження мультфільму, яке було розроблено як телесеріал до виходу в кінотеатри, принесло $300 млн в США та $300 млн за кордоном. Найближчими днями мультфільм перевищить загальні збори свого попередника, оригінального фільму 2016 року, який зібрав загалом за весь час прокату $643 млн.

За вихідні "Ваяна 2" отримала $103,5 млн на 52 міжнародних ринках, а також $52 млн у США. Окрім США і Канади, найбільше мультфільм зібрав у Франції — $32,5 млн, Великій Британії — $27,2 млн, Німеччині — $19,7 млн і Мексиці — $19,1 млн.

За сюжетом другої частини після подій "Ваяни" пройшло три роки, відколи Ваяна попливла з рідного острова у незвіданий безкраїй океан. Ваяна та Мауї знову відправляються у подорож разом з командою незвичайних моряків. Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії на пошуки зниклого острова.

