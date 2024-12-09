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Головна Кіно Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року

Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року

Дар'я Тарасова
9 грудня, 2024 понедiлок
19:02
Кіно

Анімаційний фільм "Ваяна 2" від Disney за два вікенди зібрав $600 млн у національному та світовому прокаті, ставши шостим найкасовішим фільмом року

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Про це повідомляє Variety.

Друга частина анімаційного фільму Disney "Ваяна" зібрав за два тижні прокату $600 млн. Продовження мультфільму, яке було розроблено як телесеріал до виходу в кінотеатри, принесло $300 млн в США та $300 млн за кордоном. Найближчими днями мультфільм перевищить загальні збори свого попередника, оригінального фільму 2016 року, який зібрав загалом за весь час прокату $643 млн.

За вихідні "Ваяна 2" отримала $103,5 млн на 52 міжнародних ринках, а також $52 млн у США. Окрім США і Канади, найбільше мультфільм зібрав у Франції — $32,5 млн, Великій Британії — $27,2 млн, Німеччині — $19,7 млн і Мексиці — $19,1 млн.

За сюжетом другої частини після подій "Ваяни" пройшло три роки, відколи Ваяна попливла з рідного острова у незвіданий безкраїй океан. Ваяна та Мауї знову відправляються у подорож разом з командою незвичайних моряків. Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії на пошуки зниклого острова.
 

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