Нацполіція з початку року заблокувала 35 корупційних схем майже на 5 млн грн
За перші три тижні 2025 року правоохоронці заблокували 35 корупційних схем, до яких причетні як посадовці різних органів виконавчої влади, так і цивільні
Про це повідомляє Національна поліція.
Серед 42 фігурантів схем – посадовці медичних та освітніх закладів, РТЦК, різних органів виконавчої влади, депутати та цивільні. За словами правоохоронців, вартість їхніх "послуг" чи вирішення штучно створених проблем коливалася від $300 до $25 тис.
Так, викриті схеми поділили на ті, що пов'язані з:
- ухиленням мобілізації в ЗСУ;
- орендою чи користуванням земельними ділянками та майном;
- видачею дозволів;
- підключенням до електро- та газорозподільних мереж;
- проведенням робіт за державні кошти чи нарахуванням премій підлеглим працівникам;
- незаконним перетином кордону.
У першому випадку посадовці медичних закладів допомагали з отриманням груп інвалідності та визнанням чоловіків призовного віку непридатними до військової служби, а РТЦК та СП – зі зняттям з обліку чи видаленням інформації про людей, які знаходяться в розшуку за ухилення призову.
Наприклад, подружжя, яке затримали правоохоронці Київщини, брали по $25 тис. за забезпечення фіктивної госпіталізації до кількох клінічних лікарень Києва та області, а частину коштів віддавали за роботу працівникам лікарень, РТЦК та СП.
Також, за даними поліції працівниця районного ТЦК на Сумщині отримувала по $3 тис. за видалення інформації про тих, кого розшукують за ухилення мобілізації.
Також завідувачка кафедри одного з навчальних закладів Одещини за 45 тис. грн нібито сприяла у зараховуванні "абітурієнтів" на денну форму навчання, а її колега з Дніпропетровщини за $1,5 тис. в успішному складанні іспитів.
На Львівщині правоохоронці викрили заступника міського голови, начальників відділів міськрад та кількох депутатів, які отримували "відкати" за лобіювання певних фірм та отримання ними перемоги у тендерах.
Загалом на підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили про підозри 42 учасникам корупційних схем, а загальна сума одержаних ними хабарів становить майже 5 млн грн. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмисникам – до 10 років позбавлення волі.
- Вищий антикорупційний суд Києва обрав запобіжний захід для виконувача обов'язків голови Державної митної служби Сергія Звягінцева, якого підозрюють у недекларуванні майна на понад $100 тис.
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