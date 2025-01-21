Нацполіція з початку року заблокувала 35 корупційних схем майже на 5 млн грн

Про це повідомляє Національна поліція.

Серед 42 фігурантів схем – посадовці медичних та освітніх закладів, РТЦК, різних органів виконавчої влади, депутати та цивільні. За словами правоохоронців, вартість їхніх "послуг" чи вирішення штучно створених проблем коливалася від $300 до $25 тис.

Так, викриті схеми поділили на ті, що пов'язані з:

ухиленням мобілізації в ЗСУ;

орендою чи користуванням земельними ділянками та майном;

видачею дозволів;

підключенням до електро- та газорозподільних мереж;

проведенням робіт за державні кошти чи нарахуванням премій підлеглим працівникам;

незаконним перетином кордону.

У першому випадку посадовці медичних закладів допомагали з отриманням груп інвалідності та визнанням чоловіків призовного віку непридатними до військової служби, а РТЦК та СП – зі зняттям з обліку чи видаленням інформації про людей, які знаходяться в розшуку за ухилення призову.

Наприклад, подружжя, яке затримали правоохоронці Київщини, брали по $25 тис. за забезпечення фіктивної госпіталізації до кількох клінічних лікарень Києва та області, а частину коштів віддавали за роботу працівникам лікарень, РТЦК та СП.

Також, за даними поліції працівниця районного ТЦК на Сумщині отримувала по $3 тис. за видалення інформації про тих, кого розшукують за ухилення мобілізації.

Також завідувачка кафедри одного з навчальних закладів Одещини за 45 тис. грн нібито сприяла у зараховуванні "абітурієнтів" на денну форму навчання, а її колега з Дніпропетровщини за $1,5 тис. в успішному складанні іспитів.

На Львівщині правоохоронці викрили заступника міського голови, начальників відділів міськрад та кількох депутатів, які отримували "відкати" за лобіювання певних фірм та отримання ними перемоги у тендерах.

Загалом на підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили про підозри 42 учасникам корупційних схем, а загальна сума одержаних ними хабарів становить майже 5 млн грн. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмисникам – до 10 років позбавлення волі.