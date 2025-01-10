ВАКС обрав запобіжний захід для в.о. очільника Митної служби Звягінцева
Вищий антикорупційний суд Києва обрав запобіжний захід для виконувача обов'язків голови Державної митної служби Сергія Звягінцева, якого підозрюють у недекларуванні майна на понад $100 тис.
Про це передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Суд постановив обрати Звягінцеву запобіжний захід у вигляді внесення застави розміром 60 650 грн.
Слідчі виявили факти про активне користування і проживання в незадекларованому будинку. Йдеться про майно вартістю у $100 тис. на 237 га під Києвом, яке було оформлене на тестя Сергія Звягінцева.
Там правоохоронці знайшли особисті речі підозрюваного, його дружини, а також квитанції за комунальні послуги. В ході обшуку були вилучені мобільний телефон, ноутбук та інші особисті речі.
Водночас Звягінцев запевнив, що не приховує своє майно, а його адвокат вважає підозру необґрунтованою. Тому не вбачають підстави для застосування запобіжного заходу.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У понеділок, 6 січня, стало відомо, що Звягінцева підозрюють в умисному внесенні до декларації завідомо недостовірних даних про нерухомість вартістю понад $100 тис.
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