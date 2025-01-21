За час війни розбагатів на $1 млн: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні
Служба безпеки України спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил затримала головного психіатра ЗСУ. Його підозрюють у незаконному збагаченні під час повномасштабного вторгнення
Про це інформує Служба безпеки України.
Згідно з матеріалами справи, у період з 2022 по 2024 рік посадовець, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, придбав активи на суму понад 1 мільйон доларів, однак не задекларував їх. Більшість майна оформлено на його родичів та інших осіб, нереєстрація якого викликала підозри у правоохоронців.
Так, протягом цього періоду підозрюваний придбав:
- приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
- 2 квартири в Києві;
- 1 квартиру в Одесі;
- 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
- BMW X7 2024 р.в.;
- BMW X7 2022 р.в.;
- BMW X5 2023 р.в.;
- BMW X3 2022 р.в.;
Під час обшуків слідчі СБУ вилучили також 152 тис. доларів та 34 тис. євро.
Головному психіатру ЗСУ готують повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 368-5 (незаконне збагачення),
- ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на його активи. За санкцією зазначених статей, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали трьох екскомандирів ЗСУ. Їх підозрюють у недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.
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