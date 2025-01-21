За час війни розбагатів на $1 млн: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні

Про це інформує Служба безпеки України.

Згідно з матеріалами справи, у період з 2022 по 2024 рік посадовець, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, придбав активи на суму понад 1 мільйон доларів, однак не задекларував їх. Більшість майна оформлено на його родичів та інших осіб, нереєстрація якого викликала підозри у правоохоронців.

Так, протягом цього періоду підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

BMW X7 2024 р.в.;

2024 р.в.; BMW X7 2022 р.в.;

2022 р.в.; BMW X5 2023 р.в.;

2023 р.в.; BMW X3 2022 р.в.;

Під час обшуків слідчі СБУ вилучили також 152 тис. доларів та 34 тис. євро.

Головному психіатру ЗСУ готують повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ст. 368-5 (незаконне збагачення),

ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на його активи. За санкцією зазначених статей, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.