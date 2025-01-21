У місті тривають вуличні бої, - начальник Торецької МВА Чинчик

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається напруженою: ворог не полишає надії та спроб захопити місто в найкоротші терміни. Для цього він докладає всіх зусиль, використовуючи різні види озброєння та намагаючись зламати наш дух і прорвати оборону безпосередньо на території Торецька", - зауважив Чинчик.

За словами начальника Торецької міської військової адміністрації, у самому місті тривають вуличні бої. Військовослужбовці ЗСУ героїчно боронять кожен будинок і кожен клаптик землі, не здаючись без бою. На жаль, велика чисельність ворога створює значну перевагу. Силам оборони доводиться застосовувати всі види зброї, щоб сповільнити його наступ.

"Противник намагається просуватися вперед, щоб отримати можливість рухатися у напрямку Костянтинівки та Часового Яра, створюючи тиск на військовослужбовців Збройних Сил України. Окупанти прагнуть якнайшвидше повністю взяти контроль над містом і територією Торецької громади", - наголосив Чинчик.

Начальник Торецької МВА також додав, що на території громади залишаються близько 250 людей, із них 61 – безпосередньо в місті. Це цивільні, які не виявили бажання евакуюватися. На жаль, люди зараз є заручниками обставин і проживають у нелюдських умовах, оскільки місто повністю зруйноване.