Залишились лише ті, хто втік не від війни, а від самих себе і середовища: від безвиході, від токсичних стосунків, від відсутності гідної роботи та оплати праці, від травм і невиправданих сподівань. Від страху бути не почутим і засудженим.

Дехто виїхав від браку патріотизму, який у нас вже десятиліттями полягає в тому, щоб любити свою державу не завдяки розумним людям при владі, а всупереч "довбо*ам".

Це дуже важливо розуміти, особливо тим, хто нав'язує дискурс про повернення від імені держави. Читайте також: Мобілізація 18-річних: виправдання Заходу за власні прорахунки

Ідеалістів мало. Зазвичай люди мислять шкурними інтересами. На рівні інстинктів самозбереження.