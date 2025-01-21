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OPINION

Втікачі від війни: ухилянти та розчаровані

Мирослав Откович
21 січня, 2025 вiвторок
12:02
Погляд

Вам не здається, що всі ті, хто втік від війни за кордон, вже повернулись в Україну?

Зміст

Залишились лише ті, хто втік не від війни, а від самих себе і середовища: від безвиході, від токсичних стосунків, від відсутності гідної роботи та оплати праці, від травм і невиправданих сподівань. Від страху бути не почутим і засудженим.

Дехто виїхав від браку патріотизму, який у нас вже десятиліттями полягає в тому, щоб любити свою державу не завдяки розумним людям при владі, а всупереч "довбо*ам".

Це дуже важливо розуміти, особливо тим, хто нав'язує дискурс про повернення від імені держави.

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Ідеалістів мало. Зазвичай люди мислять шкурними інтересами. На рівні інстинктів самозбереження. 

Ухилянти — окрема категорія. Питому вагу їхньої провини формує не так обов'язок перед державою (можуть знайтись аргументи, чому ні), як перед хлопцями, з якими вони колись ганяли м'яча у дворі, пили пиво після дискотеки чи разом писали реферати в бібліотеці. Одні пішли, інші втекли. Їх зараз треба замінити. От саме їх вони й зрадили. Тому таким виправдання нема.

Джерело

Про автора. Мирослав Откович, український журналіст, офіцер ЗСУ

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Теги:
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Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
біженці з України
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