Трамп готується до переговорів з Путіним, а Макрон закликає не жити ілюзіями. Акценти світових ЗМІ 21 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 січня.

Переговори між Трампом та Путіним автоматично не означають кінець війни

Віце-президент США Джей Ді Венс та президент США Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Для всіх світових медіа найважливішою темою зараз є перший день роботи нового президента США – Дональда Трампа. Він вже встиг наробити галасу й підписати низку контроверсійних указів, зокрема, заборону на в’їзд мігрантам з Мексики, вихід США з ВООЗ та Паризької кліматичної угоди, помилував учасників штурму Капітолія, повернув смертну кару та заперечив розчерком пера багато чого іншого з того, що просував його попередник Джо Байден.

Та для України найважливіше те, що саме він готовий зробити для завершення війни, якій він обіцяв покласти край за 24 години, але так і не зміг цього зробити. Наразі Трамп і його команда не були багатослівними з того, якою є конкретна стратегія завершення найбільшого воєнного конфлікту у Європі після Другої світової війни.

У AP пишуть, що Трамп також підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони цілям його політики. Така пауза в допомозі точно не на користь України.

Як відзначає The Guardian, Дональд Трамп після своєї інавгурації заявив, що Володимир Путін "знищує Росію, не укладаючи угоди про припинення війни з Україною".

"Він повинен укласти угоду... Я думаю, що Росія матиме великі проблеми … Зеленський хоче укласти угоду", — сказав Трамп, стверджуючи, що готується зустрітися з Путіним.

У польській газеті Rzeczpospolita написали, що Володимир Путін може погодитися почати переговори з Дональдом Трампом, щоб завершити війну, але він не зупинить свою армію. Таку думку висловив виданню провідний київський політолог Володимир Фесенко. Він додав, що Трамп не запросив Зеленського через майбутні переговори, тому що він хоче залишатися нейтральною стороною.

"Не думаю, що скоро Трамп і Путін зустрінуться. Для цього потрібна підготовка. Адже переговори стосуватимуться не лише війни в Україні. У російсько-американських двосторонніх відносинах багато проблем, у тому числі пов'язаних із глобальною безпекою. Під час зустрічі Трамп і Путін можуть щонайбільше домовитися про те, що необхідно розпочати мирні переговори. Я не думаю, що під час першої зустрічі якісь документи підписувалися. Але все залежить від того, чи погодиться Путін взагалі почати переговори. Наразі ніщо не змушує його припинити війну", - сказав Фесенко.

Макрон закликає Європу прокинутися та витрачати більше на оборону

У німецькому Der Spiegel відзначають, що політичний принцип Дональда Трампа – радикальний егоїзм – внутрішній і зовнішній. Це робить його сильним, але Європу – слабкою. "Європа зможе кинути йому виклик лише тоді, коли пам’ятає про власні сили", - додають у виданні.

Зробити Європу сильною зараз намагається президент Франції. Як наголошують у Politico, Макрон натякнув, що Франції потрібно буде вийти за межі поточної цілі витрат НАТО, особливо якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп таки надумає вивести американську армію з Європи.

"Що ми будемо робити в Європі завтра, якщо наш американський союзник виведе свої військові кораблі з Середземного моря? Що, якщо США переведуть свої винищувачі з Атлантики на Тихий океан? Це все сценарії, до яких ми повинні підготуватися. Це все сценарії, до яких ми готуємося", - сказав Макрон.

Він додав, що війна Росії проти України не закінчиться "завтра чи післязавтра". Тому надання тривалої підтримки Україні є ключовим, і Україна повинна "отримати гарантії проти будь-якого повернення війни" на її території після припинення військових дій, тоді як Європа повинна "зіграти свою повну роль" у цьому процесі, сказав Макрон.

У AP наголосили, що головне гасло Макрона під час цієї промови було – "Європо, прокинься та витрачай більше на оборону, щоб зменшити свою залежність від Сполучених Штатів у своїй безпеці".

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