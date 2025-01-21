Уранці ворог атакував Дніпро та область: постраждав чоловік, є руйнування
Зранку 21 січня російська окупаційна армія завдала удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік, є пошкодження та руйнування
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вибухи пролунали в обласному центрі. У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося", - йдеться у повідомленні.
Тим часом ворог також атакував Синельниківщину - там постраждав чоловік. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Зазначається, що у районі внаслідок атаки пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки.
- Увечері 20 січня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники з різних напрямків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.67
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе