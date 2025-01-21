Уранці ворог атакував Дніпро та область: постраждав чоловік, є руйнування

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вибухи пролунали в обласному центрі. У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ворог також атакував Синельниківщину - там постраждав чоловік. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Зазначається, що у районі внаслідок атаки пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки.