Українська ППО вночі знищила 72 ворожі дрони, 59 не досягли цілей
У ніч проти 21 січня російська окупаційна армія запустила по території України 131 безпілотник різного типу. Сили протиповітряної оборони знищили 72 цілі
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив 131 безпілотник із напрямків Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.
"59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у дописі.
За даними військових, у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки.
Увечері 20 січня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники з різних напрямків.
- Зранку 21 січня РФ завдала удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки постраждала залізнична інфраструктура, поранення отримали працівники та цивільний чоловік.
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