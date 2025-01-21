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Українська ППО вночі знищила 72 ворожі дрони, 59 не досягли цілей

Катерина Єсікова
21 січня, 2025 вiвторок
09:04
Війна з Росією ППО

У ніч проти 21 січня російська окупаційна армія запустила по території України 131 безпілотник різного типу. Сили протиповітряної оборони знищили 72 цілі

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 131 безпілотник із напрямків Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області. 

Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

"59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені  (без негативних наслідків)", - йдеться у дописі.

За даними військових, у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. 

  • Увечері 20 січня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники з різних напрямків.

  • Зранку 21 січня РФ завдала удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки постраждала залізнична інфраструктура, поранення отримали працівники та цивільний чоловік.
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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