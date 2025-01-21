Українська ППО вночі знищила 72 ворожі дрони, 59 не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 131 безпілотник із напрямків Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

"59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у дописі.

За даними військових, у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки.