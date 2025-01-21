На окупованій частині Луганщини близько 80 тис. мешканців залишилися без водопостачання

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, з 18 січня без питної води залишилися жителі Довжанська, Вознесенівки та ще чотирьох населених пунктів на тимчасово окупованій частині Луганщини. Так, через аварію водопостачання відсутнє близько у 80 тис. жителів.

Окупаційна влада анонсувала початок ремонту на водогоні на сьогодні, але перенесла роботи на 23 січня. Відновити подачу води окупанти обіцяють не раніше 28 січня, тобто за 10 діб.