На окупованій частині Луганщини близько 80 тис. мешканців залишилися без водопостачання
Близько 80 тис. жителів окупованої частини Луганської області залишилися без водопостачання через аварію
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, з 18 січня без питної води залишилися жителі Довжанська, Вознесенівки та ще чотирьох населених пунктів на тимчасово окупованій частині Луганщини. Так, через аварію водопостачання відсутнє близько у 80 тис. жителів.
Окупаційна влада анонсувала початок ремонту на водогоні на сьогодні, але перенесла роботи на 23 січня. Відновити подачу води окупанти обіцяють не раніше 28 січня, тобто за 10 діб.
- На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти забрали в українців 18 тис. гектарів землі, оскільки вони відмовили отримувати паспорт РФ.
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