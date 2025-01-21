Поліські десантники розповіли, як узяли в полон північнокорейського військового
Військові 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади розповіли деталі взяття в полон північнокорейського військового на Курщині
Про це йдеться на Facebook-сторінці Командування ДШВ.
Захисники розповіли, що того дня ворожий штурм тривав від ранку до вечора. Проте українські воїни за допомогою безпілотників відбили атаку.
"Ніби все тихо стало, але дронщик один сказав по рації, що бачить тіло, яке рухається. Сказали нам перевірити хто це. Ми зібралися, вибігли, нас коригували дронами туди. Підійшовши, побачили в нього на голові шарф ЗСУ, баф зелений – подумали, що це наш", – розповів десантник.
Проте підійшовши ближче захисники побачили, що це військовий КНДР. Він був поранений – у нього була перемотана щелепа та рука. За словами військових, ймовірно, хтось надавав йому допомогу.
Десантники також розповіли, що коли вели полоненого подальшого транспортування, він щосили кинувся головою на стовп і ймовірно втратив свідомість.
"Хлопці вийшли з машини, його запакували і повезли. Наша задача виконана професійно", – додали в бригаді.
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти полонених солдатів КНДР, якщо Кім Чен Ин зможе організувати обмін на українських воїнів, яких утримує Росія. Також президент опублікував відео із допитом полонених північнокорейських військових, яких узяли в полон на Курщині.
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