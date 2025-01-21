"Чекаємо": Арахамія припустив, коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа
Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія припустив, що переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися в лютому цього року
Про це він заявив в етері телемарафону "Єдині новини", передає Інтерфакс.
За його словами, переговори можуть провести на початку лютого під час "Українського тижня" у Вашингтоні.
"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там насправді відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", – сказав Арахамія.
- Дональд Трамп після вступу на посаду заявив, що планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
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