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"Чекаємо": Арахамія припустив, коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа

Юлія Лаврук
21 січня, 2025 вiвторок
14:41
Світ Давид Арахамія

Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія припустив, що переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися в лютому цього року

Зміст

Про це він заявив в етері телемарафону "Єдині новини", передає Інтерфакс.

За його словами, переговори можуть провести на початку лютого під час "Українського тижня" у Вашингтоні.

"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там насправді відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", – сказав Арахамія.

  • Дональд Трамп після вступу на посаду заявив, що планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Теги:
Новини
Україна
Дональд Трамп
США
Давид Арахамія
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