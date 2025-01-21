ЄС посилює боротьбу з мовою ворожнечі в інтернеті: Кодекс поведінки+ підписали найбільші медіаплатформи
Єврокомісія оголосила про посилення заходів протидії мові ворожнечі на цифрових платформах, запроваджуючи новий "Кодекс поведінки щодо протидії незаконній мові ненависті в Інтернеті +"
Про це інформує Укрінформ.
Віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Віркунен зробила під час дебатів у Європарламенті у Страсбурзі зазначила, що цей крок є частиною зусиль, щоб уникнути повторення подій в Румунії, де Конституційний суд скасував вибори через виявлення скоординованої маніпулятивної кампанії в TikTok.
"Цього тижня ми інтегрували "Кодекс поведінки щодо протидії незаконній мові ненависті в Інтернеті+" в рамки закону про цифрові послуги. Це дозволить посилити реагування на всі види мови ворожнечі в Інтернеті. Відтепер мова ворожнечі, яку позначатимуть спеціальним маркером, буде оцінюватися впродовж 24 годин і видалятися, якщо необхідно", - зазначила вона.
Так, Кодекс поведінки+ підписали такі платформи-гіганти як Dailymotion, Facebook, Instagram, LinkedIn, сервіси для споживачів Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok, Twitch, X і YouTube.
Крім того, за її словами, наступного місяця місяця Єврокомісія планує розробити алгоритм дій для моніторингу цифрових платформ під час виборів.
"5-6 лютого ми проведемо стратегічну дискусію з таких питань, як рівність можливостей між політичними партіями та кандидатами, чесність виборів та управління ризиками у виборчому контексті. У більш широкому сенсі ми працюємо в рамках Європейської мережі співпраці з питань виборів, яка об'єднує національні органи влади, що займаються виборчими питаннями", - додала цифрова єврокомісарка.
Віркунен зазначила, що з моменту набуття чинності закону про цифрові послуги було відкрито щонайменше 10 проваджень. Одне проти X, три проти TikTok, одне проти Aliexpress, ще по два проти Facebook та Instagram компанії Meta та одне проти Temu.
Також вона анонсувала старт консультацій щодо "Щита європейської демократії", що стане наступним кроком у боротьбі з іноземними інформаційними маніпуляціями та дезінформацією
- 17 січня держави Великої сімки звинуватили Кремль у секретних зусиллях з метою підірвати обрані світові уряди через глобальні кампанії з дезінформації та впливу, які реалізуються за допомогою державного ЗМІ RT та Агентства соціального проєктування (SDA).
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