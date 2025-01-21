"Довгостроковий мир на основі інтересів РФ": Путін і Сі Цзіньпін поговорили по відеозв'язку

Про це повідомляє Интерфакс та МЗС КНР.

У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що Сі висловив бажання працювати з Путіним у 2025 році, аби поглиблювати відносини між країнами та "захищати міжнародну справедливість".

Водночас Путін сказав, що російсько-китайська співпраця є "в інтересах двох народів".

За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, російський диктатор наголосив Сі Цзіньпіну про "українське врегулювання".

"Що стосується самого українського врегулювання, то, як підкреслив президент днями, про це він сказав і сьогодні: метою врегулювання має бути не якесь коротке перемир'я, не якийсь перепочинок, а довгостроковий мир на основі поваги до наших об'єктивних інтересів", - переповів Ушаков слова Путіна.