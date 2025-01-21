Макрон закликав Європу збільшити витрати на оборону після початку президентства Трампа
Президент Франції Емманюель Макрон закликав Європу "прокинутися" і збільшити витрати на оборону, щоб зменшити свою залежність від Сполучених Штатів у сфері безпеки після повернення Трампа до Білого дому
Про це інформує EuroNews.
Макрон підкреслив, що Європа повинна адаптуватися до нових загроз і зміни пріоритетів у зовнішній політиці США, особливо у контексті України. Він характеризував інавгурацію Трампа як "можливість для європейського стратегічного пробудження".
"Що ми будемо робити в Європі завтра, якщо наш американський союзник виведе свої військові кораблі з Середземного моря? - запитав він. - Якщо він перекине свої винищувачі з Атлантики в Тихий океан?".
Крім того, французький лідер вказав на необхідність стратегічної обачності, наголошуючи на деяких недавніх висловлюваннях Трампа.
"Хто б міг подумати рік тому, що Гренландія опиниться в центрі політичних і стратегічних дебатів? Але так воно і є", - підсумував Макрон.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні треба дати можливість вступити в майбутні переговори з позиції сили, а також надати гарантії проти "будь-якого повернення війни".
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