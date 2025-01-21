Макрон закликав Європу збільшити витрати на оборону після початку президентства Трампа

Про це інформує EuroNews.

Макрон підкреслив, що Європа повинна адаптуватися до нових загроз і зміни пріоритетів у зовнішній політиці США, особливо у контексті України. Він характеризував інавгурацію Трампа як "можливість для європейського стратегічного пробудження".

"Що ми будемо робити в Європі завтра, якщо наш американський союзник виведе свої військові кораблі з Середземного моря? - запитав він. - Якщо він перекине свої винищувачі з Атлантики в Тихий океан?".

Крім того, французький лідер вказав на необхідність стратегічної обачності, наголошуючи на деяких недавніх висловлюваннях Трампа.

"Хто б міг подумати рік тому, що Гренландія опиниться в центрі політичних і стратегічних дебатів? Але так воно і є", - підсумував Макрон.