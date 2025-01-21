Зеленський прибув з візитом у Швейцарію
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 січня, прибув із візитом у швейцарське місто Давос
Про це Суспільному повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Зазначено, що Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі та провести двосторонні переговори із лідерами країн Латинської Америки та Азії.
У його програмі також зустрічі із великим бізнесом та інші заходи.
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