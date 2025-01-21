Зеленський прибув з візитом у Швейцарію

Про це Суспільному повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Зазначено, що Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі та провести двосторонні переговори із лідерами країн Латинської Америки та Азії.

У його програмі також зустрічі із великим бізнесом та інші заходи.