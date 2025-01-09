Зеленський прибув до Італії: у планах зустріч з прем'єркою і президентом

Про це у коментарі РБК-Україна розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

За його словами, на 9 січня у Зеленського запланована зустріч прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні, а наступного дня він зустрінеться з президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які будуть на порядку денному, оборона підтримка України та конференція з відновлення України, яка відбудеться у Римі 10-11 липня. Крім того, вони оговорять вступ України до НАТО та співробітництво в рамках G7, у тому числі щодо санкцій.