Зеленський прибув до Італії: у планах зустріч з прем'єркою і президентом
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув з робочим візитом до Італії
Про це у коментарі РБК-Україна розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.
За його словами, на 9 січня у Зеленського запланована зустріч прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні, а наступного дня він зустрінеться з президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Серед тем, які будуть на порядку денному, оборона підтримка України та конференція з відновлення України, яка відбудеться у Римі 10-11 липня. Крім того, вони оговорять вступ України до НАТО та співробітництво в рамках G7, у тому числі щодо санкцій.
- Раніше президент України прибув до Німеччини на засідання у форматі "Рамштайн". Там він закликав розмістити партнерські контингенти в Україні.
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