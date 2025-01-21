У Резерв+ повернули відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+", – написав Черногоренко.

Вона додала, що Міністерство оборони наразі працює над тим, щоб інші типи відстрочок стали доступні в Резерв+.