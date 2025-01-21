У Резерв+ повернули відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів
У Резерв+ студенти, аспіранти й докторанти знову можуть отримувати відстрочки, які були недоступні через технічні збої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+", – написав Черногоренко.
Вона додала, що Міністерство оборони наразі працює над тим, щоб інші типи відстрочок стали доступні в Резерв+.
- У грудні Міноборони повідомляло, що до кінця року студенти, аспіранти та докторанти не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+.
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