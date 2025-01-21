Радбез — колективний орган і Путін, судячи з усього, вирішив прикритися певними колективними рішеннями . Ми не знаємо якими, але він боїться, як і завжди приймати персональні рішення. Навіть зараз.

Все це нагадує переддень війни, коли Путін зібрав Радбез.

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Тільки тоді, він був впевненим в собі та знущався з Наришкіна і Ко. Зараз все обійшлося без прямих трансляцій. Але його оточення мало хоч і формально, але підтримати його.