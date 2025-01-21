Путін — Трамп: Як у переддень війни...
Зверніть увагу: Путін зробив заяву про переговори з Трампом після засідання Радбезу
Радбез — колективний орган і Путін, судячи з усього, вирішив прикритися певними колективними рішеннями. Ми не знаємо якими, але він боїться, як і завжди приймати персональні рішення. Навіть зараз.
Все це нагадує переддень війни, коли Путін зібрав Радбез.
Читайте також: Трамп тестує нову тактику спілкування з Путіним
Тільки тоді, він був впевненим в собі та знущався з Наришкіна і Ко. Зараз все обійшлося без прямих трансляцій. Але його оточення мало хоч і формально, але підтримати його.
Насправді він завжди був боягузом. І боягузом помре.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе