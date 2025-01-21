Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск доручив МЗС готувати консульства країни у США до можливої депортації громадян після заяв американського президента Дональда Трампа
Про це Туск заявив перед початком засідання уряду, передає Укрінформ.
"Після перших повідомлень про можливу депортацію нелегальних іммігрантів зі Сполучених Штатів я попросив міністра закордонних справ підготувати наші консульства, представництва та служби у США до можливих наслідків цих рішень для поляків, які працюють і проживають у США з різним статусом і рівнем легальності", - сказав він.
Водночас прем'єр зауважив, що адміністрація Білого дому не інформувала Варшаву про подробиці "депортації", про яку раніше говорив Трамп, однак Польща має бути готова.
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"Ми не отримали інформації, чи ця операція може торкнутися польських громадян, які перебувають у США. У будь-якому випадку ми маємо бути готові, тому наші установи в Штатах якнайшвидше зв’яжуться з нашими громадянами, які відчувають стурбованість цією ситуацією", - додав Туск.
- У листопаді канадська поліція почала готуватися до напливу американських мігрантів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
- Трамп пообіцяв зупинити "вторгнення" нелегальних іммігрантів на американському кордоні, виступаючи на мітингу перед інавгурацією.
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