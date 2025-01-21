Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США

Про це Туск заявив перед початком засідання уряду, передає Укрінформ.

"Після перших повідомлень про можливу депортацію нелегальних іммігрантів зі Сполучених Штатів я попросив міністра закордонних справ підготувати наші консульства, представництва та служби у США до можливих наслідків цих рішень для поляків, які працюють і проживають у США з різним статусом і рівнем легальності", - сказав він.

Водночас прем'єр зауважив, що адміністрація Білого дому не інформувала Варшаву про подробиці "депортації", про яку раніше говорив Трамп, однак Польща має бути готова.

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"Ми не отримали інформації, чи ця операція може торкнутися польських громадян, які перебувають у США. У будь-якому випадку ми маємо бути готові, тому наші установи в Штатах якнайшвидше зв’яжуться з нашими громадянами, які відчувають стурбованість цією ситуацією", - додав Туск.