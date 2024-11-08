Поліція Канади готується до прибуття мігрантів із США на тлі перемоги Трампа

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться, що Трамп переміг на виборах частково через запевнення здійснити "найбільшу депортацію в американській історії".

"Канадська поліція та групи допомоги мігрантам готуються до припливу шукачів притулку, які тікають від обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа",- пише інформаційне агентство.

За словами сержанта королівської канадської кінної поліції Чарльза Пуар’є, поліція Канади готувалася до цього місяцями.

"Ми знали кілька місяців тому, що повинні почати готувати план на випадок надзвичайних ситуацій, тому що якщо він (Трамп, - ред.) прийде до влади, а тепер прийде за кілька місяців, це може призвести до нелегальної міграції в (провінцію) Квебек і в Канаду", - розповів він.

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Сержант підкреслив, що в найгіршому разі люди перетинатимуть канадський кордон скрізь у великих кількостях.

"Скажімо, у нас було 100 людей на день, які перетинали кордон, тоді це буде важко, тому що нашим офіцерам доведеться долати величезні відстані та всіх заарештувати", - додав Пуарʼє.

У матеріалі нагадують: коли Трамп уперше став президентом у 2017 році, до Канади прибули "тисячі шукачів притулку" між офіційними пунктами перетину кордону, аби отримати статус біженців.

За словами захисників мігрантів, для подання заяви про біженство люди, які приїжджають зі Штатів, мають пробратись непоміченими й протягом двох тижнів переховуватися, перш ніж шукати притулок.

"Коли ви не створюєте законних шляхів, або коли ви створюєте лише шляхи, де люди повинні робити неможливе, щоб отримати безпеку, ви знаєте, на жаль, люди намагатимуться зробити неможливе", - зазначив директор центру для біженців у Монреалі Абдулла Дауд.