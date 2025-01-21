Гітарист Thin Lizzy і Whitesnake Джон Сайкс помер у віці 65 років після тривалої боротьби з раком

Про це повідомляє The Guardian.

"Багато хто пам'ятатиме його як людину з винятковим музичним талантом, але для тих, хто не знав його особисто, він був вдумливою, доброю і харизматичною людиною, чия присутність освітлювала кімнату. Він, безумовно, марширував під свій власний барабан і завжди вболівав за тих, хто програвав", - йдеться в заяві його сім'ї.

Також данину пам'яті віддав фронтмен гурту Whitesnake Девід Ковердейл в Instagram, назвавши цю новину "шокуючою".

Гітарист Guns N' Roses Слеш також згадав про Сайкса в Instagram.

Довідково: Джон Сайкс народився 29 липня 1959 року в Редінгу, графство Беркшир. Після трьох років, проведених на Ібіці, сім'я повернулася до Англії, де юний Сайкс захопився грою на гітарі, надихнувшись такими музикантами, як Джиммі Пейдж та Річі Блекмор. Він розпочав свою кар'єру у гурті Streetfighter, а згодом приєднався до Tygers of Pan Tang.

У 1982 році Сайкс перейшов до Thin Lizzy. Після смерті фронтмена Філа Лінота гурт розпався. Після цього Ковердейл запросив Сайкса до Whitesnake, де той досяг чималих успіхів, зокрема з альбомом Slide It In (1984) та хітом 1987.

Проте відносини між Сайксом та Ковердейлом ускладнилися, і Джон вирішив залишити гурт і заснувати власний проєкт Blue Murder. Попри проблеми в кар'єрі, Сайкс випустив кілька сольних альбомів.