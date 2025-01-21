У ВР зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону
У Верховній Раді України з'явився законопроєкт, який пропонує впровадити податок на посилки з-за кордону
Картка законопроєкту №12430 з'явилася на сайті ВР.
Йдеться про законопроєкт про внесення змін "до Митного кодексу України щодо приведення порядку сплати митних платежів до вимог Директиви Ради ЄС №2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість та до Закону України "Про поштовий зв’язок" щодо окремих питань здійснення міжнародного поштового обміну".
Одним з його ініціаторів є голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Наразі пояснювальна записка відсутня, утім раніше Гетманцев розповів про деталі законопроєкту. Вказано, що його розробили на вимогу бізнесу і він передбачатиме, що:
- без оподаткування ПДВ можна буде отримати товари вартістю до 45 євро, якщо їх надсилають фізичні особи без будь-якої оплати і комерційної мети
- оподатковуватимуть незалежно від вартості товари, придбані на маркетплейсах або інших подібних платформах. Водночас ввізне мито справлятимуть лише за вартості у понад 150 євро
Також у законопроєкті є пропозиції для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці.
"За аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару. Запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі", - йдеться у повідомленні.
Гетманцев додав, що якщо ПДВ сплачуватиме постачальник товару або маркетплейс, то зникне необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення. Це сприятиме пришвидшенню митних процедур.
- 2 жовтня 2024 року Гетманцев повідомляв, що норму про несплату ПДВ при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства.
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