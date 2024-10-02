"Пільгу в 150 євро треба прибрати": Гетманцев заявив про необхідність оподаткування всіх посилок з-за кордону
Норму про несплату ПДВ при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства. Відповідний законопроєкт уже готують
Про це під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" 2 жовтня розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений", - сказав політик.
За його словами, наявність норми про відсутність оподаткування для посилок на суму до 150 євро вносить "перекоси в оподаткуванні".
"Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари - від харчових продуктів до легкої промисловості - сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З погляду державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", — висловився нардеп.
Він додав, що держава "дуже запізнилася" з таким рішенням.
- У січні 2022 року Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до €150. На практиці це означає, що на всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, та які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не нараховують ПДВ, вони не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, її одразу відправляють за адресою одержувача без затримок на митниці.
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