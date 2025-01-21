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У порту Барселони стався вибух: загинула людина

Марія Науменко
21 січня, 2025 вiвторок
13:54
Світ вогонь, полум'я, пожежа

У вівторок, 21 січня, в іспанському порту Барселони стався вибух, в результаті якого загинула одна людина і ще одна отримала поранення

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Про це інформує Reuters.

Згідно з повідомленням служби з надзвичайних ситуацій північно-східного регіону Каталонії, унаслідок вибуху спалахнула пожежа. Згодом її вдалось ліквідувати.

В екстреній службі зазначили, що вибух відбувся під час ремонтних робіт на "Енергетичному причалі", де здійснюється завантаження хімікатів, природного газу та нафтопродуктів.

Мерія Барселони отримала повідомлення про пожежу, викликану вибухом транспортної цистерни, о 10:40 за місцевим часом (11:40 за київським часом). Після цього була активована спеціальна програма реагування на хімічні ризики.

Як запобіжний захід, компанії, що працюють в цьому районі, отримали наказ евакуювати своїх співробітників.

  • У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті Карталкая в районі Болу, внаслідок якої загинуло 10 людей, а ще 32 отримали поранення.
Теги:
Новини
Іспанія
Надзвичайні події
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