Спочатку було слово "Гренландія". І понеслось...
Схоже, що імперіалізм і неоколоніалізм — це якась лихоманка, чи вірус, який потужно впливає на свідомість та мозок людей
І головним чином цей вірус, чи пак, лихоманка охоплює державних діячів та політиків. Днями абревіатура MAGA (Make America Great Again) породила нову абревіатуру MEGA (Make Europe Great Again).
А от багатьма гаряче люблена прем'єрка Італії Джорджія Мелоні пішла далі й заявила, що столицею Європи і Європейського Союзу повинен бути не Брюссель, а Рим (?)
"Столиця Італії – Рим! Рим! Рим! - Столиця Італії, і я скажу вам більше! Рим має бути столицею ЄС. Тому що столиця ЄС не може бути місцем для розміщення офісів, вона має бути місцем, яке найкраще представляє його тисячолітню ідентичність", – сказала вона. Мелоні має намір звернутися з цією вимогою до Європарламенту.
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Дай Боже, щоб усе завершилось лише цим істеричним галасом. А то італійці ще захочуть повернення римських колоній, а Франція, Нідерланди, Іспанія слідом забажають повернення своїх колоніальних земель.
От що може зробити слово! Спочатку було слово "Гренландія", потім "Панама", "Канада"... і понеслось.
Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань
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