"Столиця Італії – Рим! Рим! Рим! - Столиця Італії, і я скажу вам більше! Рим має бути столицею ЄС. Тому що столиця ЄС не може бути місцем для розміщення офісів, вона має бути місцем, яке найкраще представляє його тисячолітню ідентичність", – сказала вона. Мелоні має намір звернутися з цією вимогою до Європарламенту.

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