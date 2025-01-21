Учасниця Нацвідбору GRISANA, яка не пройшла у фінал, подала заявку на відбір у Сан-Марино
Українська співачка GRISANA, яка поступилася місцем у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 FIЇNKA, зареєструвалася на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору у Сан-Марино
Відповідна інформація зʼявилася на сайті конкурсу Una Voce Per San Marino.
Українська артистка GRISANA, яка пройшла до лонглиста національного відбору з піснею Kohoney, але не потрапила до фіналу, вирішила спробувати свої сили у Нацвідборі від іншої країни. Виконавиця боролася за 10-те місце у фіналі національного відбору, але не набрала достатню кількість голосів у Дії, поступившися місцем співачці FIiNKA.
Співачка вже зʼявилась у графіку прослуховувань у Сан-Марино. GRISANA співатиме 22 січня о 17:50 онлайн.
Інформацію про це підтвердила у сторіс в instagram і сама артистка.
"Ви питали, і я зробила", - коротко зазначила GRISANA і поставила геолокацію Сан-Марино.
З 2022 року мовник Сан-Марино SMRTV обирає свого представника на конкурсі під назвою Una voce per San Marino. Відбір у цій країні проходить у 16 раундів. Співаки з Сан-Марино, Австрії, Франції, Словенії та Швейцарії повинні виступати особисто, а артисти з-за меж цих країн беруть участь в онлайн-кастингу. Кожен артист матиме десять хвилин, щоб виступити перед журі.
Прослуховування проводитиме професійне журі. Пізніше список кандидатів буде складений у рамках академічного раунду.
Кастинг завершиться 26 січня 2025 року. До півфіналу потраплять близько 80 міжнародних артистів (не з Сан-Марино). Загалом телешоу Una voce per San Marino включатиме 5 півфіналів і гранд-фінал. У кожному з перших 4 півфіналів змагатимуться по 20 закордонних артистів, 2 з яких потраплять до фіналу. У 5-му півфіналі виступатимуть артисти з Сан-Марино, один із яких потрапить у фінал.
Півфінали проходитимуть з 17 по 21 лютого, фінал - 23 лютого 2025 року.
Результати кожного шоу (включно з фіналом) базуватимуться на 100% голосуванні міжнародного журі у складі 5 людей.
- Вона не єдина з лонглиста Нацвідбору, хто змагатиметься за можливість потрапити у Нацвідбір у Сан-Марино. Раніше TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025 і зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
- За підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA.
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025.
- Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
- Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
- Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.
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