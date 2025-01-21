Учасниця Нацвідбору GRISANA, яка не пройшла у фінал, подала заявку на відбір у Сан-Марино

Відповідна інформація зʼявилася на сайті конкурсу Una Voce Per San Marino.

Українська артистка GRISANA, яка пройшла до лонглиста національного відбору з піснею Kohoney, але не потрапила до фіналу, вирішила спробувати свої сили у Нацвідборі від іншої країни. Виконавиця боролася за 10-те місце у фіналі національного відбору, але не набрала достатню кількість голосів у Дії, поступившися місцем співачці ﻿FIiNKA.

Співачка вже зʼявилась у графіку прослуховувань у Сан-Марино. GRISANA співатиме 22 січня о 17:50 онлайн.

Інформацію про це підтвердила у сторіс в instagram і сама артистка.

"Ви питали, і я зробила", - коротко зазначила GRISANA і поставила геолокацію Сан-Марино.

З 2022 року мовник Сан-Марино SMRTV обирає свого представника на конкурсі під назвою Una voce per San Marino. Відбір у цій країні проходить у 16 раундів. Співаки з Сан-Марино, Австрії, Франції, Словенії та Швейцарії повинні виступати особисто, а артисти з-за меж цих країн беруть участь в онлайн-кастингу. Кожен артист матиме десять хвилин, щоб виступити перед журі.

Прослуховування проводитиме професійне журі. Пізніше список кандидатів буде складений у рамках академічного раунду.

Кастинг завершиться 26 січня 2025 року. До півфіналу потраплять близько 80 міжнародних артистів (не з Сан-Марино). Загалом телешоу Una voce per San Marino включатиме 5 півфіналів і гранд-фінал. У кожному з перших 4 півфіналів змагатимуться по 20 закордонних артистів, 2 з яких потраплять до фіналу. У 5-му півфіналі виступатимуть артисти з Сан-Марино, один із яких потрапить у фінал.

Півфінали проходитимуть з 17 по 21 лютого, фінал - 23 лютого 2025 року.

Результати кожного шоу (включно з фіналом) базуватимуться на 100% голосуванні міжнародного журі у складі 5 людей.