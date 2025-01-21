За місяць окупанти змогли просунутися не більш ніж на 1,5 км: військовий експерт Снєгирьов про Покровський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Попри заяви, що український фронт посипався, це не відповідає дійсності. Щодо Покровського напрямку, поширюється інформація, що до Дніпропетровської області залишилось лише 5 км, однак слід зазначити, що місяць тому ця відстань становила 6,5 км. Тобто за місяць росіяни змогли просунутись не більше ніж на 1,5 км", - наголосив Снєгирьов.

Військовий експерт зауважив, що за даними ГУР Міноборони України, на Покровському напрямку щоденні втрати окупантів складають від 300 до 500 осіб. Тобто за місяць просування на півтора кілометра окупанти втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб. Причому, за весь період боїв на Покровському напрямку, за даними ГУР Міноборони України, втрати окупантів склали 150 тисяч осіб.

"Таку кількість військових росіяни втратили тільки на одному напрямку. Втрати бронетехніки становлять 1800 одиниць, але є певне просування. Окупанти наразі вийшли на безпосередній контроль над трасами Покровськ - Костянтинівка та Покровськ - Межова. Основне завдання окупантів - створення загрози оперативного оточення та витіснення підрозділів ЗСУ з зайнятих позицій. Тобто вони намагаються уникнути безпосередніх бойових дій у міській забудові", - додав Снєгирьов.

Минулої доби 20 січня на російсько-українському фронті сталося 152 бойові зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик зазначив, що ворог намагається просуватися, щоб отримати можливість рухатися в напрямку Костянтинівки та Часового Яра.









