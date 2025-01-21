"Це прецедент, який може призвести до певних змін": військовий експерт Лакійчук про затримання трьох екскомандирів ЗСУ
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що для розв'язання системних проблем в управлінні військами потрібен радикальний підхід і політична воля, якої нині бракує
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, що це прецедент, який може спричинити наступні події, певну зміну в оцінці дій військових на полі бою. Але треба розуміти на 100%, що цей прецедент не призведе до того, що держава, зрештою ДБР чи СБУ, чи інші спецслужби повідомлять українське суспільство, як так сталося і хто винний у тому, що ворог пройшов від Чонгара до Херсона за одну добу. Чи як так сталося, що росіяни опинилися під Києвом вже на другий день війни? На жаль, для цього потрібні політичні рішення", - наголосив Лакійчук.
За словами капітана першого рангу запасу ВМС України, експерти регулярно наголошують, що для війська необхідна система військового судочинства, а також механізм для розслідування воєнних злочинів. На жаль, уряд України й органи влади не хочуть чути ці заклики.
"А коли розслідуються справи про військові поразки, військові помилки, воєнні злочини, спеціалісти з кримінального судочинства часто не мають необхідної кваліфікації. А далі справа доходить до судів", - зауважив Лакійчук.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" також додав, що наразі є системні проблеми в управлінні військами. Ці проблеми накопичувалися протягом тривалого часу, і без радикального підходу нічого не вийде.
"Але, якщо ми не можемо реформувати систему управління військами, то значить або немає політичної волі, або ця воля не може бути реалізована, навіть якщо вона є", - резюмував Лакійчук.
- Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали трьох екскомандирів ЗСУ. Їх підозрюють у недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.
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