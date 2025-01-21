Повернення історичних назв: Україна перейменувала 22 об'єкти в окупованому Криму
Кабінет Міністрів України перейменував 22 географічні об’єкти у тимчасово окупованому Криму: більшості з них повернули історичні кримськотатарські назви
Про це йдеться на сайті представництва президента Україну в Криму.
Вказано, що перейменування відбулося у межах закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". До роботи над постановою долучилися представництво президента у Криму, Український інститут національної пам’яті та Меджліс кримськотатарського народу.
Відтак, було перейменовано:
- Урочище Аврорівка на урочище Башбек
- Балку Артемівка на балку Тока
- Урочище Багратіонове на урочище Конрат
- Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик
- Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек
- Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження
- Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар
- Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу
- Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі
- Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш
- Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су
- Урочище Лазо на урочище Кирмачи
- Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі
- Урочище Передове на урочище Туп-Тархан
- Урочище Полюшкине на урочище Бурчи
- Балку Полюшкіна на балку Бурчи
- Урочище Правдине на урочище Ак-Таш
- Урочище П’ятирічка на урочище Копійка
- Суворовський дуб на Дуб "Чотири брати"
- Червоний камінь на Кизил-Таш
- Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав
"Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України", - наголосили у представництві.
- Торік Київська міська рада у межах дерусифікації перейменувала ще сім вулиць та провулків столиці.
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