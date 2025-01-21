Повернення історичних назв: Україна перейменувала 22 об'єкти в окупованому Криму

Про це йдеться на сайті представництва президента Україну в Криму.

Вказано, що перейменування відбулося у межах закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". До роботи над постановою долучилися представництво президента у Криму, Український інститут національної пам’яті та Меджліс кримськотатарського народу.

Відтак, було перейменовано:

Урочище Аврорівка на урочище Башбек

Балку Артемівка на балку Тока

Урочище Багратіонове на урочище Конрат

Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик

Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек

Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження

Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар

Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу

Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі

Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш

Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су

Урочище Лазо на урочище Кирмачи

Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі

Урочище Передове на урочище Туп-Тархан

Урочище Полюшкине на урочище Бурчи

Балку Полюшкіна на балку Бурчи

Урочище Правдине на урочище Ак-Таш

Урочище П’ятирічка на урочище Копійка

Суворовський дуб на Дуб "Чотири брати"

Червоний камінь на Кизил-Таш

Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав

"Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України", - наголосили у представництві.