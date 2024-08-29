У Києві перейменують ще сім вулиць та провулків у межах дерусифікації
Київська міська рада сьогодні, 29 серпня, у межах дерусифікації має перейменувати ще сім вулиць та провулків у столиці
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Процес дерусифікації в столиці триває. І сьогодні Київрада має перейменувати ще 7 київських вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко.
За його словами, цим вулицям та провулкам нададуть імена загиблих українських героїв-захисників. Зокрема йдеться про:
- пров. Вешенського у Деснянському районі перейменують на пров. В’ячеслава Радіонова
- пров. Достоєвського у Подільському районі - на пров. Максима Кривцова
- вул. Костянтина Заслонова у Дарницькому районі - на вул. Геннадія Афанасьєва
- вул. Нахімова у Подільському районі - на вул. Миколи Кравченка
- вул. Стрілкову в Голосіївському районі - на вул. Олега Дідушка
- вул. Генерала Наумова у Святошинському районі - на вул. Олега Мудрака
- вул. Вузівську в Солом’янському районі - на вул. Максима Токарева.
На початку серпня Київська ОВА інформувала, що на Київщині 316 вулиць у семи районах отримали нові назви на честь українських учених, художників, державних діячів та воїнів.
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