На Київщині в межах деколонізації перейменували 316 вулиць
У Київській області 316 вулиць у 7 районах отримали нові назви на честь українських вчених, художників, державних діячів та воїнів
Про це інформує Київська ОВА.
Вказано, що відповідно до розпорядження ОВА, 316 вулицям повернули історичні назви, або ж перейменували на честь українських вчених, художників, державних діячів та українських воїнів, які загинули на війні з Росією.
"Дев’ять місяців тривали робота топонімічних комісій, обговорення та консультації із фахівцями щодо нових назв топонімів. На найбільш чутливі питання реалізації закону роз’яснення надавав Український інститут національної памʼяті. Київська ОВА відповідно до закону здійснила зміни назв топонімів, які не були у визначені терміни перейменовані у громадах", - додали в ОВА.
- Раніше в Одесі перейменували вулиці на честь трьох загиблих бійців 126-ї окремої бригади територіальної оборони.
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