В Одесі на честь трьох загиблих бійців 126-ї бригади тероборони перейменували вулиці

Про це йдеться на Facebook-сторінці 126-ї бригади.

Так, колишній провулок Короленка тепер носить ім’я Ігоря Балмагїї, колишня вулиця Толбухіна названа на честь Георгія Липського, а Академіка Воробйова - на честь Віталія Нестеренка.

"Це велика гордість для нашої бригади, адже Ігор, Георгій та Віталій були гідними та мужніми синами своєї країни", - наголосили у бригаді.