В Одесі на честь трьох загиблих бійців 126-ї бригади тероборони перейменували вулиці
На честь трьох загиблих бійців 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси в місті перейменували вулиці
Про це йдеться на Facebook-сторінці 126-ї бригади.
Так, колишній провулок Короленка тепер носить ім’я Ігоря Балмагїї, колишня вулиця Толбухіна названа на честь Георгія Липського, а Академіка Воробйова - на честь Віталія Нестеренка.
"Це велика гордість для нашої бригади, адже Ігор, Георгій та Віталій були гідними та мужніми синами своєї країни", - наголосили у бригаді.
- 29 липня стало відомо, що іменами чотирьох бойових льотчиків, посмертно нагороджених званнями Героїв України, назвали вулиці в Миколаєві. Всі вони служили у 299-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе