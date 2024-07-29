На честь чотирьох загиблих бойових льотчиків - Героїв України назвали вулиці в Миколаєві

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Чотири вулиці у Миколаєві відтепер носять імена льотчиків - Вадима Благовісного, Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка.

Майор Данило Мурашко здійснив 137 вильотів із бойовим застосуванням, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, понад 600 окупантів.

27 січня 2023 року, під час бойового завдання у складі пари на штурмовику Су-25, літак Данила Мурашка було підбив російський винищувач на Донеччині. Попереду був населений пункт, герой відвернув літак. Після катапультування для розкриття парашута не вистачило висоти.

Підполковник Вадим Благовісний здійснив 95 бойових вильотів. Працював на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині, Харківщині.

Знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та понад 800 окупантів.

Загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Похований на Чернігівщині. 14 вересня йому мало виповнитись 27 років.

Фото: t.me/kpszsu

Капітану свої 26 був командиром авіаційної ланки та досвідченим льотчиком. Починаючи із 24 лютого, здійснив понад 25 бойових вильотів.

Він загинув 15 квітня 2022 року біля Ізюма на Харківщині. Його літак збили російські окупанти, коли військовий повертався із бойового завдання.

"Він був люблячим чоловіком та батьком, маленькій донечці Єві на момент загибелі Єгора було лиш вісім місяців, а до першої річниці весілля залишалось два дні… Захисника поховали на Житомирщині", - пишуть у Повітряних силах.

Підполковник Геннадій Матуляк вже у перший день повномасштабного вторгнення знищував ворожі колони над Херсонщиною і над рідною Миколаївщиною.

Зранку 25 лютого 22-го героїчно "відпрацював" по російській техніці в районі Гостомеля. Після того полетів знову працювати по Київщині, але близько сьомої ранку під час повітряного бою російський винищувач влучив у літак Геннадія Матуляка, він був ведучим.

"Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту, аж тут… друге влучання, яке не залишило шансів. Машина впала за кілька кілометрів від населеного пункту, у лісосмузі", - розповідають пілоти.