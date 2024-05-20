На честь вбитих росіянами неповнолітніх партизанів із Бердянська перейменували вулицю у Запоріжжі

Про це повідомив місцевий краєзнавець Роман Акбаш із посиланням на рішення Запорізької міської ради.

20 травня на сесії міськради депутати підтримали рішення щодо перейменування понад 140 вулиць у Запоріжжі.

Зокрема у Заводському районі міста на честь вбитих росіянами підлітків перейменували вулицю Лассаля.

"Вулицю Лассаля розділили на дві частини (одну перейменували на вулицю Тиграна Оганнісяна, а другу – на вулицю Микити Ханганова)", - написав краєзнавець.

Хто такі Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

"Медійна ініціатива за права людини" повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. "За" проголосували 425 депутатів, "проти" - 3, утрималися 15 людей.

Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження.

На вбивство двох українців хлопців-підлітків відреагував омбудесмен з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія має понести покарання, адже вбивці мають бути засудженні.