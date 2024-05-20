Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство На честь вбитих росіянами неповнолітніх партизанів із Бердянська перейменували вулицю у Запоріжжі

На честь вбитих росіянами неповнолітніх партизанів із Бердянська перейменували вулицю у Запоріжжі

20 травня, 2024 понедiлок
20:02
Суспільство Тігран Оганнісян та Микита Ханганов

На честь двох неповнолітніх партизанів Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких наприкінці червня 2023 року у Бердянську вбили росіяни, перейменували вулицю у Запоріжжі

Зміст

Про це повідомив місцевий краєзнавець Роман Акбаш із посиланням на рішення Запорізької міської ради.

20 травня на сесії міськради депутати підтримали рішення щодо перейменування понад 140 вулиць у Запоріжжі. 

Зокрема у Заводському районі міста на честь вбитих росіянами підлітків перейменували вулицю Лассаля.

"Вулицю Лассаля розділили на дві частини (одну перейменували на вулицю Тиграна Оганнісяна, а другу – на вулицю Микити Ханганова)", - написав краєзнавець.

Хто такі Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

"Медійна ініціатива за права людини" повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. "За" проголосували 425 депутатів, "проти" - 3, утрималися 15 людей.

Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна. 

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження. 

На вбивство двох українців хлопців-підлітків відреагував омбудесмен з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія має понести покарання, адже вбивці мають бути засудженні.

Теги:
Україна
Запоріжжя
російська армія
Бердянськ
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Саломе Зурабішвілі
19 травня, 2024 неділя
Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності
путін літак
17 травня, 2024 п'ятниця
"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня
Карта бойових дій: Харківщина
18 травня, 2024 субота
Противник хоче перетворити на "сіру зону" і Суми, і Харків, - майор запасу НГУ Гетьман
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 39.99
  • EUR
    Купівля 42.77
    Продаж 43.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
20 травня
21:14
Ексклюзив
Армія Китаю
Дипломат Огризко пояснив, чому вторгнення Китаю в Тайвань є малоймовірним
21:09
Олімпіада-2024, Париж
Україна офіційно оголосила, що не бойкотуватиме Олімпіаду-2024
20:30
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
РФ не змогла б продовжувати війну в Україні без підтримки Китаю, КНДР та Ірану, - представник США в ООН
20:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перші підсумки "Рамштайну" і ситуація на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
20:11
Арне Слот
"Ліверпуль" призначив нового головного тренера
20:11
OPINION
ЗСУ генштаб війна з Росією
Не можна дозволити, щоб Україна програла війну на виснаження
20:01
OPINION
Петро Охотін
Є лише вчинок тут і зараз
19:59
Іспанія підтвердила, що передасть Україні танки Leopard
19:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Навряд чи Китай у найближчі роки наважиться на війну за Тайвань, - експосол України в КНР Литвин
19:30
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик відібрав у боксера зі США лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
19:25
Інтерв’ю
Музей Івана Гончара
"КДБ підпалив його хату, але він стояв на своєму до останнього": Іван Гончар – рятівник української культури
19:24
Дональд Туск
Польща отримала кредит у €300 млн на будівництво "залізного купола"
19:20
мобілізація
Чи потрібен жінкам Резерв+, що означає статус "у розшуку": в Міноборони відповіли на поширені запитання щодо застосунку
19:18
По всій Україні 21 травня діятимуть графіки відключень електроенергії
19:05
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Розслідування МАГАТЕ підтвердило, що Україна не використовувала ядерні матеріали не за призначенням
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 817-го дня війни: знищення корабля РФ "Циклон", вибухи в окупованому Луганську та стабілізація фронту на Харківщині
18:55
Австрія
Австрія виділить €5 млн на відновлення української енергетики
18:50
Ексклюзив
Інтенсивність обстрілів і штурмових дій ворога на Донеччині зросла, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин
18:43
Грант Шаппс
Міністр оборони Британії Шаппс сказав, як союзники України можуть скористатися слабкістю економіки РФ
18:37
У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ
У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ
18:06
Ексклюзив
Росія не обмінює захисників Маріуполя, родичі не мають доступу до інформації з боку РФ, - сестра полоненого бійця 74-ї бригади
18:04
Оновлено
на фото ситуація на фронті
На фронті найгарячіше на Покровському напрямку: зафіксовано 24 атаки, 8 з них тривають, - Генштаб
18:03
OPINION
Зоя Казанжи
Десять запитань до Зеленського
17:54
Компанія Blue Origin запустила в космос шістьох туристів після двох років перерви
17:54
Херсон
Росіяни обстріляли з артилерії житловий район Херсона: загинув чоловік, ще один поранений
17:53
Збірка Артура Дроня "Тут були ми"
Збірка віршів військового Артура Дроня "Тут були ми" вийде у Великій Британії, ЄС, США та Канаді
17:49
Ексклюзив
Іран Росія
Смерть Ібрагіма Раїсі не вплине на співпрацю РФ з Іраном, - політтехнолог Загородній
17:48
Ексклюзив
російські танки
"Найближчий період буде надзвичайно складним": комбат 92-ї омбр Федоренко про оперативну ситуацію на Харківщині
17:32
Apple в Китаї знижує ціни на iPhone через конкуренцію з Huawei
17:24
Партизани розвідали 3 радіолокаційні станції росіян у Джанкої
17:17
Два роки тому ми отримали наказ від вищого військово-політичного керівництва країни — припинити оборону Маріуполя
Вихід з Азовсталі 2 роки тому: Редіс показав фото перемовин з росіянами перед отриманням наказу
17:16
OPINION
Микола Княжицький
Страхи легітимного президента
17:15
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Представник Нідерландів Йост Кляйн вперше після Євробачення-2024 прокоментував інцидент на шоу
17:11
Оновлено
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордери на арешт лідерів ХАМАСу й високопосадовців Ізраїлю. Реакція Єрусалиму
17:06
Ексклюзив
Ту-95МС
Defense Express: Росія намагається убезпечити свою стратегічну авіацію, переміщуючи літаки на аеродром "Оленья"
17:01
Окупанти
Росіяни реорганізують "владу" на ТОТ Запорізької області, - Бердянська МВА
16:57
військовий квиток, мобілізація
В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК: деталі
16:44
Ексклюзив
президент Тайваню Лай Чін Те
Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру, - журналістка Інь Хват
16:34
оператор "Київстар"
Унаслідок кібератаки було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури Київстару, - президент компанії Комаров
16:24
фейк
"Біполярна Британія" і "скасування виборів в Україні": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 20 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV