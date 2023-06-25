Про це він написав у телеграмі.

Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганнісяна.

"Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було заблоковано та знищено", - йдеться у повідомленні.

Видання "Бердянськ сьогодні" підтвердило загибель юнака. ЗМІ публікую відеоповідомлення, на якому Тигран з автоматом у руках прощається перед загибеллю.

"Це смерть пацани, прощавайте. Слава Україні", - каже він.

У цьому ж відео Тигран каже, що вбив або ж поранив щонайменше 2 окупантів.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження.

Решетилова розповіла, що кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти. Вона також наголошує на неспівпадінні низки фактів щодо загибелі хлопців.

"Вдень перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тиграна розмовляла з ним. Тигран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження хлопця. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років", - пише вона.

Правозахисниця наголошує, що тіл хлопців батьки ще не бачили, натомість їхніх рідних з учорашнього вечора допитують та обшукують.

"Це дає підстави ставити під сумнів основну версію Слідкому про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тиграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео - це постановка для того, щоб убити хлопців", - каже Решетилова.

Наразі "Медійна ініціатива за права людини" планує провести власне розслідування того, що сталося. Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.

Хто такі Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

"Медійна ініціатива за права людини" раніше повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. "За" проголосували 425 депутатів, "проти" - 3, утрималися 15 людей.