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Український фільм "Стрічка часу" про шкільне навчання під час війни потрапив до основного конкурсу Берлінале

Дар'я Тарасова
21 січня, 2025 вiвторок
14:27
Кіно

Документальний фільм української режисерки Катерини Горностай "Стрічка часу" змагатиметься за головну нагороду Берлінського міжнародного кінофестивалю - "Золотого ведмедя"

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Список конкурсних фільмів оприлюднило видання Variety.

Документальний фільм української режисерки Катерини Горностай "Стрічка часу" потрапив до основної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю. Картина про шкільний рік в Україні в умовах війни змагатиметься за "Золотого ведмедя".

На Берлінале  відбудеться світова прем'єра стрічки. Як повідомляє "Суспільне Культура", "Стрічка часу" покаже шкільне життя у Черкасах, Харкові, Бородянці та Бучі на Київщині. А найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині — за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи.

"Наш фільм не має на меті розказати історії своїх героїв: він не містить розповідей про них та інтерв'ю. Але натомість "Стрічка часу" на півтори години занурить глядача в життя українських шкіл під час війни, що досі триває", — розповідають творці фільму.

Як каже Катерина Горностай, "війна увійшла в цю буденність дуже глибоко, але нам нічого не лишається, окрім як продовжувати жити і навчатись".

Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка "Освіторія", яка взяла на себе обов'язки виконавчого продюсера. Виробником фільму стали 2Brave Productions.

"Ми хочемо нагадати світові, що війна в Україні триває, а її діти та вчителі платять надмірну ціну за можливість скористатися базовим людським правом — правом на освіту", — говорить Зоя Литвин, засновниця "Освіторії".

Продюсерками стрічки стала Ольга Бесхмельніцина і Наталія Лібет. Також над фільмом працювали Франсуа Ле Голл та Маріон Гут (Люксембург), Рінскє Раап (Нідерланди) та Віктор Еде (Франція).

"Це знаковий для нас момент і ми дуже щасливі, що саме цей фільм про школи, про освіту туди потрапив", — зазначила Бесхмельніцина.

Катерина Горностай поділилась, що це було її мрією — потрапити в основний конкурс Берлінале.

"Це великий челендж, який перед нами тепер. Мені страшно, бо це майданчик, на якому наш фільм опиняється серед імен світового рівня, це дуже відповідально", - додала режисерка.

Теги:
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Світ
Культура
Німеччина
кінофестиваль
Війна з Росією
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