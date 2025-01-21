Український фільм "Стрічка часу" про шкільне навчання під час війни потрапив до основного конкурсу Берлінале

Список конкурсних фільмів оприлюднило видання Variety.

Документальний фільм української режисерки Катерини Горностай "Стрічка часу" потрапив до основної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю. Картина про шкільний рік в Україні в умовах війни змагатиметься за "Золотого ведмедя".

На Берлінале відбудеться світова прем'єра стрічки. Як повідомляє "Суспільне Культура", "Стрічка часу" покаже шкільне життя у Черкасах, Харкові, Бородянці та Бучі на Київщині. А найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині — за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи.

"Наш фільм не має на меті розказати історії своїх героїв: він не містить розповідей про них та інтерв'ю. Але натомість "Стрічка часу" на півтори години занурить глядача в життя українських шкіл під час війни, що досі триває", — розповідають творці фільму.

Як каже Катерина Горностай, "війна увійшла в цю буденність дуже глибоко, але нам нічого не лишається, окрім як продовжувати жити і навчатись".

Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка "Освіторія", яка взяла на себе обов'язки виконавчого продюсера. Виробником фільму стали 2Brave Productions.

"Ми хочемо нагадати світові, що війна в Україні триває, а її діти та вчителі платять надмірну ціну за можливість скористатися базовим людським правом — правом на освіту", — говорить Зоя Литвин, засновниця "Освіторії".

Продюсерками стрічки стала Ольга Бесхмельніцина і Наталія Лібет. Також над фільмом працювали Франсуа Ле Голл та Маріон Гут (Люксембург), Рінскє Раап (Нідерланди) та Віктор Еде (Франція).

"Це знаковий для нас момент і ми дуже щасливі, що саме цей фільм про школи, про освіту туди потрапив", — зазначила Бесхмельніцина.

Катерина Горностай поділилась, що це було її мрією — потрапити в основний конкурс Берлінале.

"Це великий челендж, який перед нами тепер. Мені страшно, бо це майданчик, на якому наш фільм опиняється серед імен світового рівня, це дуже відповідально", - додала режисерка.