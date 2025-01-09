На Берлінському кінофестивалі покажуть фільм "Спеціальна операція" про окупацію ЧАЕС росіянами

Про це повідомляється на сайті Берлінале.

На Forum Expanded, що відбудеться в рамках Берлінського кінофестивалю, пройде міжнародна премʼєра документального фільму "Спеціальна операція" про окупацію Чорнобильської АЕС російськими загарбниками у 2022 році. Загалом Forum Expanded об’єднає 24 картини з 21 країни.

"Використовуючи практики, які охоплюють інсталяцію, кіно, відео та скульптуру, відібрані митці та режисери вдаються до прозорості як засобу взаємодії з катастрофічними реаліями сьогодення. Незалежно від того, чи йдеться про особисту чи колективну історію, безперервні війни, екстрактивність, спадок колоніалізму чи соціальну нерівність, їхні підходи часто ґрунтуються на втручанні, а не на спостереженні", - йдеться у пресрелізі Берлінале-2025.

Як поділилися творці фільму у телеграм, стрічка "Спеціальна операція" - це фільм-доказ, адже кожен кадр цього фільму є свідченням про воєнний злочин Росії в Україні - окупацію ЧАЕС, - зафіксованим у реальному часі на камери відеоспостереження.

"Це фільм, що займається дослідженням та дискредитацією російської армії. Бо ніщо не дискредитує цю армію краще, ніж просте документальне зображення російських солдатів", - зазначив режисер Олексій Радинський.

Секція Forum Expanded, яка цьогоріч буде ювілейною, відкрита для експериментального та політичного кіно. "Спеціальна операція" - це фільм-експеримент, каже режисер, адже стрічка ставить свою аудиторію в позицію безпосередніх свідків окупації, яка розгортається під час трансляції з камер стеження. Фільм створений завдяки збереженню кадрів анонімними працівниками ЧАЕС.

"Велика подяка анонімним працівникам і працівницям станції, які під час окупації з ризиком для власного життя зберігали для історії ці відеоматеріали. Дуже дякую за можливість створити цей фільм нашій команді: продюсерці Любі Кнорозок, режисеру монтажу Тарасу Співаку, співзасновниці The Reckoning Project Наталці Гуменюк, співпродюсерці Юрзі Кей, та іншим учасникам та учасницям команди, яких ми при нагоді перелічимо окремо. Також подяка за надані матеріали найбільш незвичним для мене, але навдивовижу продуктивним партнерам: Екологічній прокуратурі та Офісу Генерального прокурора України за надані матеріали", - додав Олексій Радинський.