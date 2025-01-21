Ексведучого каналів "Наш" і NewsOne Назарова, підозрюваного у виправдовуванні агресії РФ, заарештували на два місяці

Про це повідомили кореспонденти Суспільного та Радіо Свобода.

Прокурор просив для Макса Назарова (справжнє ім'я – Назар Діордіца) тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави. Водночас захисник Сергій Руденко наполягав на більш м'якому запобіжному заході, наприклад, у вигляді особистого зобов'язання або домашнього арешту.

Назаров назвав рішення суду "несправедливим", бо він не вчинив "жодного злочину, особливо який йому інкримінують", та зазначив, що оскаржуватиме це рішення. Під час засідання він також заявив, що не відповідає за слова своїх гостей, в яких брав інтерв'ю до 2022 року на Youtube-каналі.

"Жодного разу, ніколи у своєму житті ні морально, ні якимось іншим чином не зраджував Україну, ні своїм принципам, ні Конституції. Під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав територію України, працював на благо України", – сказав у суді Назаров.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо

У суботу, 18 січня, Служба безпеки України вручила підозру ексведучому Максу Назарову, який попри закриття телевізійних каналів Медведчука й Мураєва продовжив, на думку правоохоронців, займатися російською пропагандою.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на Youtube, де продовжив поширювати наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується у РФ.