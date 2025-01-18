СБУ повідомила про підозру ексведучому каналів NewsOne і "Наш" Максу Назарову
Служба безпеки вручила підозру ексведучому підсанкційних телеканалів "Наш" та NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Перебуваючи у Києві, чоловік продовжував поширювати російську пропаганду
Про це повідомляє СБУ.
За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на Youtube, де продовжив поширювати наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується в РФ.
Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини росіян, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.
Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви, зауважили у спецслужбі.
"Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави", - наголосили в СБУ.
Судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.
За даними джерел Суспільного в спецслужбі, СБУ прийшла з обшуками до проросійського пропагандиста Макса Назарова.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Чемпіонка України з академічного веслування та військовослужбовиця Національної гвардії Лариса Жалінська заявила, що виїхала до Росії, де дала інтерв’ю пропагандистам.
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