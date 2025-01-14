Українська веслувальниця та військовослужбовиця Нацгвардії Лариса Жалінська виїхала до РФ і дала інтерв’ю пропагандистському ЗМІ

Інтерв’ю з українкою публікує російське пропагандистське видання Russia Today.

Українська спортсменка заявила, що вона росіянка й "повернулася на історичну батьківщину".

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна, встигла закінчити російську школу імені Пушкіна у Запоріжжі", - розповіла Жалінська.

За її словами, щоб не привертати увагу у військовій частині, вона скористалася правом виїзду у відпустку за кордон за туристичною путівкою у Чехію та таємно оформила "другий закордонний паспорт".

"Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ - Москва", - розповіла Жалінська російському ЗМІ.

В інтерв’ю Russia Today вона закликала інших охочих спортсменів покидати Україну та заявляла, що у Росії "спорт набагато чесніший".

Хто така Лариса Жалінська

Українська спортсменка Лариса Жалінська отримала звання майстра спорту України міжнародного класу з академічного веслування у 2021 році. Вона здобула бронзу на чемпіонаті світу з академічного веслування на ергометрах у закритих приміщеннях. За 60 хвилин на тренажері Лариса подолала відстань у 14 921 м.



У 2023-му Лариса виборола п'ять медалей Кубка України: три золота в одиночках легкої ваги, парних двійках легкої ваги та четвірках легкої ваги, одне срібло у заїзді двійок без стернової легкої ваги, а також бронзу у вісімках важкої ваги.



Спортсменка також є багаторазовою призеркою чемпіонатів України, зокрема на останньому ЧУ здобула дві бронзи та одне срібло.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка служила в Національній гвардії, імовірно, у військовій частині №3033.

Напередодні виходу інтерв'ю пропагандистському російському медіа на однойменному Youtube-каналі Лариса Жалінська опублікувала два відео, в яких скаржилася на виплати в Україні та звинувачувала український спорт у корупції.